Підозрюваним у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті відмовили у мобілізації до Збройних сил України.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті стали повнолітніми, перед завершенням судового розгляду вирішили мобілізуватися і звернулися до Обухівського РТЦК у Київській області.

У Міноборони кажуть, що фігурантам справи відмовили у мобілізації саме через їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

Так Головна інспекція Міністерства оборони України перевірить діяльність Обухівського ТЦК та СП. Якщо там виявлять кримінальне правопорушення — матеріали справи скерують до Державного бюро розслідувань.

Про яку справа мова

14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року на Закарпатті, у вересні її бабуся звернулась до поліції. До цього причетні були один 14-річний та двоє 15-річних підлітків, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину на подвірʼя одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Відтак один з них вдарив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі. На суді всі троє визнали свою провину.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо трьох підлітків у справі про зґвалтування 14-річної дівчини. Хлопцям призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень і стягнув на її користь 180 тисяч гривень.

Омбудсман Дмитро Лубінець узяв справу під свій контроль.

11 серпня 2023 року Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.