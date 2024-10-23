Понад 10 тисяч митців виступають проти ШІ через порушення авторських прав

Більш ніж 10 500 музикантів, акторів та інших митців підписали відкритий лист проти штучного інтелекту (ШІ). Там ідеться про неліцензійне використання їхньої творчості для створення інструментів штучного інтелекту.

Серед підписантів — колишній член попгрупи ABBA Б’єрн Ульвеус, Роберт Сміт із Cure і Том Йорк та інші музиканти з Radiohead. Звернення також підтримали нобелівський лавреат з літератури Кадзуо Ішіґуро, актори Джуліанна Мур, Кевін Бейкон і Розаріо Довсон.

OpenAI та інші технологічні компанії потребують тексту, зображень, відео та інших матеріалів. Це необхідно для підготовки алгоритмів, завдяки яким працюють чати та інші системи ШІ. Втім, ці дані часто беруть з інтернету без згоди авторів та без жодних компенсацій для них.

У листі, що складається лише з 29 слів, йдеться про небезпеку такого використання творчих доробок для їхніх авторів. Митці вважають, що так не має бути. Своєю чергою технологічні компанії стверджують, що цю практику захищає закон про авторське право. Раніше митці подавали відповідні позови до суду і звернення до регуляторів.

«Неліцензійне використання творчих робіт для навчання генеративному штучному інтелекту є великою, несправедливою загрозою для засобів існування людей, які стоять за цими роботами, і не повинно бути дозволено», — ось текст листа.

Що передувало

У липні 2023 року понад 8 500 авторів звернулися до розробників штучного інтелекту із проханням не використовувати їхні роботи для навчання нейромереж без дозволу, згадки та компенсації.

У грудні того ж року видання The New York Times подало до суду на компанії OpenAI та Microsoft. Компанії звинуватили у використанні мільйонів статей для навчання ШІ без дозволу.

Вже у 2024 газети США позивалися проти техногігантів до федерального суду Нью-Йорка. Тоді OpenAI та Microsoft звинуватили у неправомірному використанні роботи журналістів.

Авторка: Анастасія Могилевець