Позов проти Романа Поланскі про зґвалтування підлітка в 1970-х роках припинили

Адвокати режисера Романа Поланскі досягли мирової угоди в справі про зґвалтування неповнолітньої, скоєне в 1970-х роках.

Про це пише The Guardian.

Остання справа проти 91-річного режисера, яка стосувалася ймовірного сексуального нападу в 1973 році, мала розглядатися в цивільному суді в Лос-Анджелесі в серпні наступного року.

У цивільному позові, поданому минулого року, стверджувалося, що 1973 року Поланскі запросив на вечерю до ресторану в Лос-Анджелесі дівчину, тоді ще підлітка — її імʼя не розголошується, тож в судових матеріалах вона зазначена як Джейн Доу.

У позові стверджувалося, що він напоїв її текілою, а коли у неї запаморочилося в голові, відвіз до себе додому, де, за її словами, зґвалтував її.

«Вона сказала йому: “Будь ласка, не роби цього”», — розповіла журналістам у березні адвокатка позивачки Глорія Оллред.

Але справа була «врегульована влітку до взаємного задоволення сторін і тепер офіційно закрита», повідомив журналістам адвокат Поланскі Олександр Руфус-Ісаакс.

Секс-скандали Романа Поланскі

У 1977 році режисера Романа Поланскі звинуватили в зґвалтуванні тринадцятирічної Саманти Ґеймер у будинку актора Джека Ніколсона в Лос-Анджелесі. Поланскі запросив Ґеймер нібито на зйомки для Vogue, а тоді, давши їй шампанське й наркотики, зґвалтував.

Цей випадок став одним із найбільших скандалів Голлівуду. Сам Поланскі зізнався в тому, що мав статеві стосунки з неповнолітньою в 1977 році та відсидів за це шість тижнів у вʼязниці. Після цього він покинув США.

У 2017—2019 роках чотири жінки звинуватили Поланскі в сексуальному насильстві над ними в 1970-х роках. Троє з них стверджують, що на той час були неповнолітніми. Зокрема, художниця Маріанна Барнард розповіла, що Поланскі зґвалтував її, коли їй було 10 років. А британська акторка Шарлотта Льюїс у 2010 році звинуватила Поланскі в сексуальному нападі на неї в 1983 році, коли їй було 16 років. Поланскі заперечував усі звинувачення.

У травні 2024 року суд виправдав Поланскі у справі про наклеп. Він називав звинувачення британської актриси Шарлотти Льюїс в зґвалтуванні «одіозною брехнею», за що та подала на нього до суду.