Режисер Роман Поланскі постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої

Режисер Роман Поланскі постане перед цивільним судом у Лос-Анджелесі у серпні 2025 року. Його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в 1973 році.

Про це пише The Guardian.

Імʼя позивачки не розкривають. Вона подала цивільний позов на Поланскі й розповіла, що в 1973 році ходила з ним на вечерю. За її словами, режисер знав, що вона неповнолітня. Під час вечері Поланскі нібито пригостив дівчину алкоголем, а коли вона спʼяніла, то повіз її до себе додому. Жінка стверджує, що після цього опинилася в ліжку з режисером.

Жінка каже, що тоді Поланскі сказав, що хоче зайнятися з нею сексом. Вона, хоч і була в стані алкогольного спʼяніння, відмовила режисеру й попросила «не робити це» з нею. Вона каже, що Поланскі проігнорував її прохання, зняв з неї одяг і зґвалтував, завдавши їй величезного фізичного й емоційного болю та страждань.

Після цього Поланскі нібито відвіз її додому, більше жінка його не бачила. Адвокати позивачки кажуть, що в той час як Поланскі повернувся до звичних справ і роботи, незважаючи на «численні звинувачення проти нього», жінка «не змогла повернутися до звичайних справ» після зґвалтування.

Уперше жінка подала позов проти Поланскі у 2017 році. А потім ще раз у червні 2023 року, відповідно до змін у каліфорнійському законодавстві, які надають постраждалим від сексуального насильства в дитинстві більше часу для подання позовів проти своїх кривдників. Відповідно до закону імʼя Поланскі спочатку не могли розкрити, а тому про позов не повідомляли в медіа.

Роман Поланскі звинувачення проти себе заперечує.

Секс-скандали Романа Поланскі

У 1977 році режисера Романа Поланскі звинуватили в зґвалтуванні тринадцятирічної Саманти Ґеймер у будинку актора Джека Ніколсона в Лос-Анджелесі. Поланскі запросив Ґеймер нібито на зйомки для Vogue, а тоді, давши їй шампанське й наркотики, зґвалтував.

Цей випадок став одним із найбільших скандалів Голлівуду. Сам Поланскі зізнався в тому, що мав статеві стосунки з неповнолітньою в 1977 році та відсидів за це шість тижнів у вʼязниці. Після цього він покинув Штати.

У 2017–2019 роках чотири жінки звинуватили Поланскі в сексуальному насильстві над ними в 1970-х роках. Троє з них стверджують, що на той час були неповнолітніми. Зокрема, художниця Маріанна Барнард розповіла, що Поланскі зґвалтував її, коли їй було 10 років. А британська акторка Шарлотта Льюїс у 2010 році звинуватила Поланскі в сексуальному нападі на неї в 1983 році, коли їй було 16 років. Поланскі заперечував усі звинувачення.