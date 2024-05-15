Суд виправдав режисера Романа Поланскі у справі про наклеп. Він називав звинувачення в зґвалтуванні «одіозною брехнею»

Паризький суд виправдав кінорежисера Романа Поланскі у справі про наклеп за позовом британської актриси Шарлотти Льюїс.

Про це пише Le Figaro.

Льюїс звинувачувала режисера у сексуальному насиллі, яке сталось у 1983 році. У відповідь Поланскі назвав її слова «одіозною брехнею».

«Перша якість хорошого брехуна — відмінна памʼять. Шарлотту Льюїс завжди згадують у списку моїх обвинувачів, ніколи не вказуючи на її протиріччя», — казав режисер в інтервʼю журналу Paris Match у 2019 році.

Після цієї заяви Льюїс подала на Поланскі в суд за наклеп.

Секс-скандали Романа Поланскі

У 1977 році режисера Романа Поланскі звинуватили в зґвалтуванні тринадцятирічної Саманти Ґеймер у будинку актора Джека Ніколсона в Лос-Анджелесі. Поланскі запросив Ґеймер нібито на зйомки для Vogue, а тоді, давши їй шампанське й наркотики, зґвалтував.

Цей випадок став одним із найбільших скандалів Голлівуду. Сам Поланскі зізнався в тому, що мав статеві стосунки з неповнолітньою в 1977 році та відсидів за це шість тижнів у вʼязниці. Після цього він покинув Штати.

У 2017—2019 роках чотири жінки звинуватили Поланскі в сексуальному насильстві над ними в 1970-х роках. Троє з них стверджують, що на той час були неповнолітніми. Зокрема, художниця Маріанна Барнард розповіла, що Поланскі зґвалтував її, коли їй було 10 років. А британська акторка Шарлотта Льюїс у 2010 році звинуватила Поланскі в сексуальному нападі на неї в 1983 році, коли їй було 16 років. Поланскі заперечував усі звинувачення.