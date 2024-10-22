Британія виділить Україні кредит на $2,9 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Велика Британія виділить Україні кредит на 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько $2,93 мільярда). Його гаситимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Ці $2,9 мільярда — внесок Британії в ініціативу G7 («Великої сімки») щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Кошти призначені для бюджетної підтримки військових витрат України. Їх інвестуватимуть у протиповітряну оборону, в артилерію та для ширшої технічної підтримки. Кредит — це додаткова допомога Україні до тих £3 мільярдів на рік, яку на початку свого перебування на посаді оголосив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Велика Британія вже надала Україні близько 400 одиниць різної військової техніки. Нещодавно міністр оборони Джон Гілі оголосив, що Лондон надасть Україні 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення ППО.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. 9 жовтня Євросоюз погодив надання Україні €35 мільярдів кредиту. Планують, щоб кошти стали доступними для України до кінця 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.