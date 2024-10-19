Франція підтримує план перемоги Зеленського

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро під час свого сьогоднішнього візиту до Києва пообіцяв підтримувати план перемоги президента України Володимира Зеленського, передає The Guardian.

Він заявив журналістам, що працюватиме з українськими високопосадовцями, щоб заручитися підтримкою цієї пропозиції з боку інших країн.

«Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і спричинила б хаос у міжнародному порядку. Саме тому наші звʼязки мають дозволити нам досягти прогресу в плані перемоги президента Зеленського і згуртувати навколо нього якнайбільшу кількість країн», — заявив Барро на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Також, як пише Reuters, Париж відкритий до ідеї негайного запрошення України до НАТО, що є одним із пунктів плану перемоги, однак переговори на цю тему із союзниками продовжаться.

«Щодо запрошення України до НАТО, ми відкриті до цього, і дискусію щодо цього ми ведемо з нашими партнерами», — сказав Барро.

Президент Зеленський заявив, що мав «змістовну зустріч» з міністром закордонних справ Франції, і подякував Франції за підтримку плану перемоги.

План перемоги

16 жовтня, президент Зеленський вперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів. Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів. Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше кінця наступного року.

Перед цим Зеленський представив план перемоги обом кандидатам у президенти США — республіканцю Дональду Трампу та чинній віцепрезидентці, демократці Камалі Гарріс, чинному президенту Штатів Джо Байдену, а також Великій Британії, Франції, Італії і Німеччині.

Про план перемоги президент говорив ще наприкінці серпня. 20 вересня Зеленський повідомив, що план «розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня 2024 року».