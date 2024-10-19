Le Monde: США готові запросити Україну до НАТО

США більше не заперечують проти запрошення України до НАТО. Зміна позиції Штатів може змінити й думку Берліну, який раніше виступав проти включення Києва до Альянсу.

Про це пише Le Monde з посиланням на джерела.

Чинний президент США Джо Байден у пʼятницю в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером план перемоги Володимира Зеленського. США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти простого запрошення Києва до Альянсу.

За словами неназваного європейського дипломата, якщо на президентських виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс, можна припустити, що Джо Байден розпочне роботу над запрошенням України вже в перехідний період.

Кілька джерел Le Monde вважають, що зміна позиції Вашингтону може змінити й думку Берліну, який виступає проти включення України до НАТО.

При цьому лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії не можуть вирішити питання щодо запрошення України до НАТО вчотирьох — для цього потрібна ширша підтримка членів Альянсу, а Туреччина й Угорщина, найімовірніше, будуть проти швидкого зближення Києва з Альянсом.

Україна була головною темою на зустрічі чотирьох лідерів у Німеччині, зазначає Le Monde. Лідери держав прагнули скоординувати свої відповіді на план перемоги.

«Це амбітний план, що порушує складні питання, з яких немає спонтанного збігу думок», — сказало газеті одне з джерел серед дипломатів.

Ще одне питання плану перемоги, яке обговорювали лідери в Берліні, — удари по території Росії далекобійною зброєю західного виробництва. США та Німеччина хочуть обмежити ризик ескалації, тоді як Франція і Велика Британія налаштовані більш рішуче. Лідери погодилися, що далекобійних ударів може бути замало для кардинальної зміни ситуації на фронті. Однак до спільного рішення глави держав не дійшли, і його не встигнуть досягти до виборів у США, пише Le Monde.