ППО збила 42 дрони й чотири ракети

Українська протиповітряна оборона знищила 42 російських дрони й чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомило командування Повітряних сил України.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 19 жовтня Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей: до 98 дронів (Shahed і безпілотники невстановленого типу) та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Їх знищували в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 46 дронів локаційно втрачені. Кілька безпілотників досі в повітряному просторі України — бойова робота триває.

Наслідки

У Києві після російської атаки постраждала молода жінка — у неї серйозне поранення ноги. У Дніпровському районі столиці пошкоджений фасад будинку, а в Дарницькому — автівки.

Під ударом опинилась критична інфраструктура на Сумщині та Чернігівщині — там ввели аварійні вимкнення світла.

У Шостці на Сумщині вісім поранених. Серед них — пʼятеро рятувальників, Росія поцілила по місцевому підрозділу ДСНС.