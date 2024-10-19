Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині

У ніч на 19 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру України в Сумській та Чернігівській областях.

Сумщина

Росіяни били керованими авіабомбами та дронами Shahed по Шосткінський громаді Сумщини, повідомили в ОВА.

Постраждали щонайменше сім людей. Пошкоджені обʼєкти енергетики та інфраструктури. На території області ввели аварійні відключення світла — знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

Енергетики працюють над ремонтом пошкоджених обʼєктів.

Чернігівщина

Росіяни атакували обʼєкти енергетичної системи Чернігівщини — є влучання, там спалахнула пожежа. Вогонь уже локалізували. Про постраждалих не повідомляють, загрози електропостачанню немає, уточнили в ОВА.