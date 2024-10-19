КНДР пригрозила Південній Кореї війною через запуск дронів

Військові КНДР знайшли безпілотник, до корпусу якого прикріплено скриньку з листівками. Через це Північна Корея пригрозила Південній війною.

Про це повідомило державне корейське Центральне інформаційне агентство (ЦТАК).

Дрон знайшли біля Пхеньяну 13 жовтня. Північнокорейські експерти встановили, що це «малорозмірний дрон дистанційної розвідки» — такі недавно демонстрували на військовому параді в Південній Кореї, зазначає ЦТАК.

За допомогою дрона Південна Корея нібито хотіла розкидати над Пхеньяном «антипівнічнокорейські» листівки, цю версію ще розслідують.

Як запевняють у КНДР, це південнокорейський розвідувальний безпілотник, знайдений у Пхеньяні.

У КНДР заявили: якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору з боку Південної Кореї, це розцінять як оголошення війни. Міноборони Північної Кореї погрожує негайно почати удари у відповідь.

Що передувало

Днями сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А вже наступного дня в країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.