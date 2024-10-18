Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії — там його могли б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду

Лідер Росії Володимир Путін не поїде на саміт G20 («Великої двадцятки») у Бразилії. Там його могли б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

На пресконференції журналіст CNN спитав Путіна, чи не боїться він, що його заарештують на саміті G20. Той, ухилившись від прямої відповіді, сказав:

«У мене з президентом [Бразилії] Лулою чудові дружні відносини. Ну що ж, я спеціально туди приїду, щоби порушити нормальну роботу цього форуму? Навіть якщо виключити МКС, розмови будуть лише про це. Ми фактично зірвемо роботу «двадцятки». Навіщо?»

Тож замість нього на саміт поїде інший представник РФ. Якби Путін приїхав у Бразилію, та б була зобовʼязана його заарештувати через виданий ордер на арешт від МКС.