Норвегія виділить €250 мільйонів на українську енергетику напередодні зими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на пресконференції в Києві з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

За ці кошти не лише відновлюватимуть та ремонтуватимуть пошкоджену енергетичну інфраструктуру, але й будуватимуть нові обʼєкти, які будуть більш захищеними від атак РФ.

«Для енергетичної інфраструктури, яка також є більш стійкою, більш розподіленою, щоб її було легше захищати від майбутніх атак», — сказав очільник норвезького МЗС.

Під час візиту до Києва Еспен Барт Ейде разом з Андрієм Сибігою відвідали одну з теплових електростанцій у Київській області, яку зруйнували удари російської армії.

За словами норвезького політика, потрібно подвоїти зусилля з енергоремонту в Україні та з підготовки будинків до морозів, оскільки наближається «сувора зима». Еспен Барт Ейде наголосив, що його країна працює над цим питанням з ключовими партнерами.

Очільник МЗС Норвегії додав, що союзники працюють разом, щоб консолідувати політичну волю для втілення плану перемоги, і наголосив, що це принесе довготривалу безпеку і мир для України, Норвегії та Європи загалом.

Допомога Норвегії Україні

Раніше Норвегія вже брала участь, зокрема, в закупівлі засобів протиповітряної оборони для України, засобів для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортну, інженерної техніки, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.

Країна регулярно виділяє Україні пакети оборонної підтримки. Так, у вересні Норвегія виділила понад €48 мільйонів на дрони та ППО для України, у жовтні — $90 мільйонів на розширення виробництва зброї.

12 жовтня норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам повідомив, що в посольстві Норвегії в Україні зʼявиться військовий аташе, який відповідатиме за оборонну співпрацю обох країн. Хто ним стане — поки що невідомо.

Атаки РФ на енергетику

Росія відновила масовані атаки по українській енергетиці цієї весни. Масовані удари по енергообʼєктах України є регулярними. З 22 березня росіяни вже знищили понад 9 ГВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що цієї зими дефіцит в енергосистемі може призвести до відключень електроенергії по 4—18 годин на добу.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч Україні потрібно 17 гігават потужності. Євросоюз виділить Україні €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.

А Словаччина заявила, що в аварійному режимі надаватиме Україні електроенергію в разі блекауту. Литовська компанія з відновлюваної енергетики Ignitis grupė напередодні зими виділила €4 мільйони для підтримки української енергосистеми.