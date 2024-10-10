Норвегія виділила понад $90 мільйонів на розширення виробництва зброї для України

Норвегія виділяє 967 мільйонів норвезьких крон (близько $90 мільйонів) на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості.

Про це повідомив норвезький уряд.

Зокрема, державну підтримку отримають малі та середні оборонні компанії, що постачають технології в Україну. Також уряд сприятиме виробництву ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе — ці двигуни використовують у більшості систем ППО, вироблених у Німеччині та США.

Окрім цього, Норвегія збільшить виробництво гексаміну — важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин. Зараз Норвегія — одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які потрібні Україні для оборони від Росії.

В уряді Норвегії зазначили, що Україна залежить від доступу до систем ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших оборонних засобів, щоб продовжувати свою боротьбу.

«За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за посилення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в її опорі агресії», — наголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Він зазначив, що в Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості скоротились після кількох десятиліть миру — попит знизився. Але вторгнення Росії в Україну вимагає від Європи змінити цю тенденцію.