Північна Корея оголосила Південну «ворожою державою»

Північна Корея оголосила Південну Корею «ворожою державою», закріпивши це в Конституції. Таку поправку внесли національні збори КНДР, як цього й хотів лідер країни Кім Чен Ин.

Північнокорейське інформаційне агентство KCNA повідомило, що військові підірвали ділянки автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю — «ворожою державою, як це визначено конституцією».

Тепер ділянки цих доріг повністю заблоковані в рамках «поетапного повного відокремлення її [північнокорейської] території» від півдня.

Минулого тижня чиновники КНДР збиралися протягом двох днів на збори, щоб внести зміни до Конституції й офіційно визначити Південну Корею як окрему країну та головного ворога.

Ще у січні 2024 року Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною». І аргументував це тим, що Пхеньян більше не прагнутиме до примирення з Півднем.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953 року США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та скасувати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.