Швейцарія впровадила нові обмеження проти РФ з 14-го пакету санкцій ЄС

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії продовжує впроваджувати обмеження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на російську агресію проти України.

Про відповідне рішення йдеться в пресрелізі Федеральної ради від 16 жовтня. Обмеження стануть чинними наступного дня.

Рішення Федеральної ради посилить обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення промислового сектора і військово-технологічного потенціалу Росії. Список про посилені експортні обмеження розширять 61 компаніями. Майже половина з них розташовані в третіх країнах і повʼязані з російським військовим комплексом. Також під санкції потрапили 27 суден з російського «тіньового флоту».

Нові обмеження забороняють надавати банківські послуги Росії, зокрема йдеться про альтернативи SWIFT. Низка санкцій стосуються постачальників криптоактивів, які полегшують транзакції, що підтримують оборонну промисловість Росії.

Федеральна рада запровадила кілька санкцій щодо зрідженого природного газу (СПГ). Тепер заборонено інвестувати в проєкти СПГ, що будуються в Росії. Новий пакет санкцій також забороняє купівлю, імпорт і транспортування російського СПГ через термінали в ЄС, які не підключені до мережі газопроводів.

Відтепер швейцарські компанії можуть через суд відшкодовувати збитки з підсанкційних фірм, яких зазнали внаслідок судових розглядів у Росії або у третіх країнах.

Санкції забороняють швейцарським політичним партіям, неурядовим організаціям та постачальникам медіа-послуг приймати пожертви від уряду РФ. А дочірні компанії швейцарських фірм у третіх країнах мають гарантувати, що не порушують санкції ЄС.

Проте в 14-му пакеті санкцій ЄС є обмеження, від яких Швейцарія відмовилася. Йдеться про прийом заявок на реєстрацію деяких прав інтелектуальної власності громадянами та компаніями Росії. Це повʼязано з тим, що російський уряд і суди вжили заходів, щоб незаконно позбавити власників прав інтелектуальної власності з ЄС їх захисту в Росії. У Швейцарії сказали, що з їхньою країною таких випадків не було, тому вони не ввели такі санкції.