Швейцарія приєдналася до 14-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналася до 14-го пакета європейських санкцій проти Росії у відповідь на російську агресію проти України.
Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
Швейцарія запроваджує санкції щодо ще 69 фізичних і 86 юридичних осіб. Нові санкції спрямовані проти представників Збройних сил і судової системи, відповідальних за депортацію українських дітей і співробітників Федеральної служби безпеки РФ, бізнесменів і пропагандистів.
Крім того, накладено заборону на рекламу державного агентства РИА Новости, газети «Известия», «Российская газета», а також порталу Voice of Europe, що базується в Празі та повʼязаний з Росією.
Також у санкційні списки потрапили організації, що працюють у російському оборонному секторі, компанії фінансового і торгового секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.
Повний перелік людей і компаній, які підпали під санкції, не опублікували.
- Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії 24 червня 2024 року. Під санкції потрапили 116 фізичних і юридичних осіб РФ. Серед обмежень — заборона перевантаження російського СПГ на території ЄС для перевалки до третіх країн; компанії ЄС тепер відповідальні за те, щоб їхні «дочки» в третіх країнах не обходили санкції проти РФ; заборона авіакомпаніям виконувати чартери та приватні перельоти по всьому світу на замовлення громадян РФ.