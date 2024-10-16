Франція «найближчими тижнями» постачить Україні дрони-камікадзе власного виробництва

Франція «найближчими тижнями» постачить Україні нові дрони-камікадзе, які нещодавно пройшли випробовування.

Про це 16 жовтня заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, передає BFMTV.

За словами французького міністра, у Франції випробовування перших дронів-камікадзе, також відомих як безпілотники з дистанційним керуванням, пройшли успішно. Тепер їх доставлять французьким силам оборони, а також українській армії. Себастьєн Лекорню наголосив, що це відбудеться «найближчими тижнями».

У березні Міністерство збройних сил Франції замовило 2 тисячі таких безпілотників, 100 з них обіцяли терміново передати Україні. Тоді французький міністр оборони наголошував на тому, що дрони-камікадзе на полі бою можуть доповнити роботу французької 155-мм самохідної артилерійської установки CAESAR.