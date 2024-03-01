Франція замовила для України 100 дронів-камікадзе Delair

Улітку 2024 року Україна отримає від Франції дрони-камікадзе компанії Delair.

Про це поінформував міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«У межах інноваційної програми Франція замовляє у Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну цього літа», — написав він.

Лекорню зазначив, що загалом для потреб України та Франції в оборонної промисловості планують замовити 2 тисячі дронів-камікадзе, але які саме моделі БпЛА передадуть Україні, він не уточнив. На опублікованих ним фото є і Delair DT46 із розмахом крил 4,5 метра і дальністю звʼязку понад 50 км.

У вересні 2023 року глава Міноборони Франції повідомляв про передачу Україні партії зі 150 дронів виробництва Delair.