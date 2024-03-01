Франція замовила для України 100 дронів-камікадзе Delair

Улітку 2024 року Україна отримає від Франції дрони-камікадзе компанії Delair.
Про це поінформував міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
«У межах інноваційної програми Франція замовляє у Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну цього літа», — написав він.
Лекорню зазначив, що загалом для потреб України та Франції в оборонної промисловості планують замовити 2 тисячі дронів-камікадзе, але які саме моделі БпЛА передадуть Україні, він не уточнив. На опублікованих ним фото є і Delair DT46 із розмахом крил 4,5 метра і дальністю звʼязку понад 50 км.
У вересні 2023 року глава Міноборони Франції повідомляв про передачу Україні партії зі 150 дронів виробництва Delair.
- За перший рік повномасштабної війни Франція виділила Україні €2,7 мільярда допомоги, із якої військової допомоги — €750 мільйонів. Серед іншого країна надала Україні САУ CAESAR, ЗРК Crotale, протитанкові ракетні комплекси, гаубиці, бронетранспортери VAB, боєприпаси, спорядження.