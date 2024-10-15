Уряд спростив утилізацію боєприпасів

Кабмін дозволив переробляти боєприпаси за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування — це значно спростить процес утилізації.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, близько до 20% боєприпасів у зонах бойових дій не спрацьовують. Тож тепер, після рішення уряду, їх можна не тільки утилізовувати, але й перетворити процес на користь для українського війська.

Боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, зокрема, спалюватимуть та утилізовуватимуть за допомогою ультразвукового дроблення, виплавлення і випалювання вибухових речовин з корпусів. Так отримають корисні продукти переробки.