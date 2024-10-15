Сертифікація «Укренерго» не вплине на імпорт електроенергії з ЄС взимку

Сертифікація «Укренерго» як незалежного оператора системи (ISO) не вплине на імпорт електроенергії з Європейського Союзу взимку.
Про це заявив секретаріат Енергетичного співтовариства.
Сертифікація «Укренерго» як незалежного оператора системи передачі, що розпочалася ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, триває для гармонізації управління підприємством за стандартами ЄС. А заяви про те, що цей процес може вплинути на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, є помилковими.
У співтоваристві зазначають, що внутрішній лист до НКРЕКП використали для поширення недостовірної інформації.
«Нашим завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, включно зі збільшенням імпорту електроенергії та ремонтом інфраструктури», — наголосили в секретаріаті Енергетичного співтовариства.
- 14 жовтня Енергетичне співтовариство попередило НКРЕКП, що «Укренерго» може втратити сертифікат незалежного оператора системи, якщо до 9 грудня не вирішить проблеми з доформуванням наглядової ради та посиленням самостійності компанії від Міненерго.
- Після цього директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що без сертифікації «Укренерго» Україна нібито втратить можливість імпортувати електроенергію з ЄС. Водночас у НКРЕКП наголосили, що підстав для зупинення імпорту електроенергії немає.