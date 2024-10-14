ЄС встановив крайній термін виправлення проблем в «Укренерго» — закликають доформувати наглядову раду

Україна має до 9 грудня 2024 року вирішити проблеми з відповідністю компанії «Укренерго» європейським стандартам, або ризикує втратити сертифікат незалежного оператора системи (ISO).

Про це йдеться в листі директора Energy Community Артура Лорковського до голови НКРЕКП Юрія Власенка, передає український Forbes.

У наглядовій раді «Укренерго» повинно бути сім членів: три від держави і чотири незалежних (іноземні). Після звільнення голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького у вересні 2024 року, з наглядової ради «Укренерго» достроково пішли її голова Данієль Доббені та член Педер Андреасен. Після цього в раді залишився тільки один незалежний член, термін повноважень якого закінчується 9 грудня 2024 року.

Крім обрання нових незалежних членів, Energy Community закликає переглянути статут з метою посилення незалежності наглядової ради «Укренерго» від Міністерства енергетики України. Разом з тим секретаріат Energy Community нагадав, що Міненерго зобов’язане створити відокремлений підрозділ, який мав би незалежно координувати операторів паливно-енергетичного комплексу.

Усі ці питання Україна повинна розв’язати до 9 грудня 2024 року, інакше «Укренерго» може позбутися європейської сертифікації.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що втрата цієї сертифікації, ймовірно, означатиме втрату можливості імпорту електроенергії. За його словами, така ситуація також завдасть шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України в Європу.

Реакція НКРЕКП

У НКРЕКП зазначили, що всі необхідні процедури для доформування наглядової ради «Укренерго» вже відбуваються у «встановлені строки та у визначеному порядку».

«Будь-яка інформація у медіа щодо загрози імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства», — зазначили в комісії.

Крім того, в установі наголосили, що станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або припинення імпорту електроенергії немає.