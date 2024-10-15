Британія заморозила політичний діалог із Грузією

Велика Британія вирішила призупинити «Вордропський діалог» із Грузією на рівні міністрів й скасувати переговори на найвищому рівні між штабами міністерств оборони.

Про це посол Великої Британії в Грузії Гарет Ворд сказав агентству IPN.

«Вордропський діалог» — це щорічний формат стратегічного діалогу високого рівня між Британією та Грузією. Його започаткували у 2014 році й назвали на честь Олівера Вордропа — першого верховного комісара Великої Британії в Грузії в 1919—1921 роках.

Посол висловив сподівання, що після виборів уряд Грузії повернеться до прозахідного курсу і довіра між сторонами буде відновлена.

За його словами, відносини між Великою Британією та Грузією, а також з іншими західними партнерами були зіпсовані кроками грузинського уряду цього року.

«Ми були занепокоєні, коли парламент ухвалив закон, який обмежує діяльність громадянського суспільства, хоча він побачив великий спротив з боку громадськості, і зобов’язався не повертати цей закон до порядку денного. Ми були розчаровані, коли лідери «Грузинської мрії» почали висувати теорії змови та робити припущення, що західні партнери підривають Грузію. Ми були шоковані, коли «Грузинська мрія» назвала заборону опозиційних партій обіцянкою своєї передвиборчої програми», — каже Ворд.

Він зазначив, що «Вордропський діалог» вирішили заморозити вперше з часу створення формату діалогу. Також скасовані заплановані переговори на високому рівні між керівниками оборонних відомств і призупинена нова програма кібербезпеки.