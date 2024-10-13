SpaceX уперше в історії посадила носій корабля Starship після запуску

Компанія SpaceX провела пʼятий випробувальний політ космічного корабля Starship із Техасу. Цього разу SpaceX вдалося спіймати перший ступень ракети-носія SpaceX Super Heavy з допомогою стартової башти.

Трансляція запуску йшла в аккаунті компанії в X.

Ракету запустили зі стартового комплексу SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас. На висоті близько 70 км перший ступінь ракети відокремився, щоб повертатися на Землю.

Надважка ракета-носій перезапустила три з 33 двигунів Raptor, щоб сповільнити своє швидке падіння назад, на стартовий майданчик SpaceX, оскільки вона націлилася на пускову вежу, з якої стартувала.

Як результат SpaceX уперше успішно змогла посадити носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Для цього використали захоплення системою Mechazilla.

Успішне приземлення носія Super Heavy вважається найважливішим досягненням для створення повністю багаторазової ракети для польотів на Місяць, Марс і більш віддалені обʼєкти.

Згодом космічний корабель Starship Flight 5 успішно здійснив «мʼяку посадку» в Індійському океані. Після приземлення корабель перекинувся на бік і впав в океан, а потім, ймовірно, вибухнув, завершивши свою місію.