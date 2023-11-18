Компанія SpaceX успішно запустила космічний корабель Starship за допомогою найбільшої в історії ракети-носія Super Heavy. Перший запуск закінчився вибухом.

Усі 33 двигуни першого ступеня Super Heavy відпрацювали добре. На висоті 59 кілометрів ступінь, як і планувалося, відʼєднався від Starship, але на землю не повернувся, вибухнувши в повітрі. Причини цього зʼясовуватимуть техніки. А Starship продовжив рух навколо орбіти силами своїх шести двигунів.

У SpaceX, попри недоліки ступеня, вважають запуск дуже вдалим. Перший тест Starship у квітні закінчився вибухом корабля на третій хвилині польоту. Сьогоднішній тест показує, що місія з доставки людей на Місяць Artemis на крок ближче. Саме на Starship покладено це завдання.