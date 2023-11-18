Компанія SpaceX успішно запустила космічний корабель Starship за допомогою найбільшої в історії ракети-носія Super Heavy. Перший запуск закінчився вибухом.
Усі 33 двигуни першого ступеня Super Heavy відпрацювали добре. На висоті 59 кілометрів ступінь, як і планувалося, відʼєднався від Starship, але на землю не повернувся, вибухнувши в повітрі. Причини цього зʼясовуватимуть техніки. А Starship продовжив рух навколо орбіти силами своїх шести двигунів.
У SpaceX, попри недоліки ступеня, вважають запуск дуже вдалим. Перший тест Starship у квітні закінчився вибухом корабля на третій хвилині польоту. Сьогоднішній тест показує, що місія з доставки людей на Місяць Artemis на крок ближче. Саме на Starship покладено це завдання.
- Успішний запуск ракети Starship знаменує собою велике досягнення в амбітних планах SpaceX зі створення повністю багаторазових космічних кораблів, здатних доставляти екіпаж і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і далі. Ракета Starship є ключовим компонентом бачення SpaceX щодо міжпланетних досліджень і поселення людей на інших планетах. Досягнення SpaceX у запуску ракети Starship на орбіту підкреслює прагнення компанії розширювати межі космічних технологій та присутність людства в космосі.