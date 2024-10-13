Офіс генпрокурора розслідує можливий розстріл 9 українських військовополонених на Курщині

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.
Про це повідомили в пресслужбі ОГП.
Розслідування почали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Проєкт DeepState з посиланням на джерело у Першій окремій танковій Сіверській бригаді написав, що 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області російські військові розстріляли девʼятьох українських військополонених.
DeepState зазначає, що українські бійці виходили на позиції, думаючи, що вони у відносному тилу. Однак були змушені вступити в контакт з ворогом та відстрілювались. У них була обмежена кількість боєкомплектів, військові здалися в полон.
Омбудсман Дмитро Лубінець зреагував на інформацію про можливий розстріл. З цього приводу він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
- Російські військові стратили на полі бою щонайменше 93 українських військовополонених, а 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року. Про останній випадок стало відомо 6 жовтня, коли дрон 12 бригади спеціального призначення «Азов» зафіксував, як росіяни розстріляли українських військовополонених у Нью-Йорку на Донеччині.