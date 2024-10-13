Кандидатка у президенти США Гарріс тисне на Трампа — той не публікує звіт про стан здоровʼя

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс оприлюднила лист від свого лікаря, у якому описується її стан здоровʼя (він «чудовий»). Тоді як її супротивник, найстаріший кандидат у президенти Дональд Трамп відмовився розкрити подібну інформацію про здоров’я.

Лікар Джошуа Сіммонс написав, що 59-річна Гарріс має сезонну алергію, легку короткозорість і шкірну кропивʼянку. Усе це вона лікує. Також кандидатка регулярно займається спортом, проходить профілактичні обстеження і «володіє фізичною та психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання обов’язків президента».

Від кандидатів у президенти США не вимагають ділитися медичною інформацією, однак вона під час передвиборчої кампанії часто використовується, щоб намалювати найяскравіший образ людини, яка балотується на посаду.

У розмові з журналістами Камала Гарріс припустила, що Дональд Трамп і його штаб не «хотіли, щоб американський народ дійсно бачив, що він робить і чи підходить на роль президента». На запитання, чи знизилася гострота його розуму, вона відповіла: «Я запрошую публіку дивитися його мітинги та ухвалювати рішення», передає The New York Times.

Після цього директор із комунікацій кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що лікарі визнали політика людиною з «ідеальним, відмінним здоровʼям».

Дональд Трамп відхилив прохання оприлюднити нову інформацію про його здоровʼя, хоч він і обіцяв це зробити. Навіть улітку, після того як на мітингу його зачепила куля, штаб Трампа не показав лікарняних записів і не дозволив лікарям, які лікували чоловіка, давати інтервʼю чи коментарі.

Коли ж іще за часів президентства Дональда Трампа госпіталізували з Covid-19 у 2020 році, його лікарі на той час не повідомляли громадськості про ступінь тяжкості хвороби. Тому обмежені дані про здоров’я кандидата від Республіканської партії контрастують з картиною, якою його колишній лікар поділився про нього як про кандидата в 2015 році, заявивши, що він буде «найздоровішою людиною, яку коли-небудь обирали на посаду президента».

У США вже кілька десятиліть під час передвиборчих кампаній кандидати в президенти міряються здоровʼям. Наприклад, у 2016 році Гілларі Клінтон, тоді кандидатка від Демократичної партії, захворіла на пневмонію, що спричинило шквал запитань про її здоровʼя. Хворобу політикині спершу приховували.

Конкуруючи з Клінтон, Трамп часто згадував про її здоров’я під час передвиборчої кампанії, натякаючи, що в неї немає його витривалості. Він також робив це під час кампаній 2020 і 2024 років проти президента США Джо Байдена, називаючи його «сонним» і занадто «старим» для посади.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.