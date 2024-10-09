У Гаазі вивчають, чому Монголія не заарештувала Путіна під час його візиту до країни

У Міжнародному кримінальному суді вивчають рішення Монголії не арештовувати лідера Росії Володимира Путіна. Монголія як член МКС була зобовʼязана це зробити, бо є ордер на його арешт.

Про це повідомив речник МКС Фаді ель Абдалла на зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондентка «Бабеля» з Гааги.

Він зазначив, що судді розглядають питання про співпрацю Монголії з Міжнародним кримінальним судом у зв’язку з тим, що Путіна не затримали в цій країні.

«Єдине, що я знаю нині, що досі тривають судові процедури щодо співпраці з Монголією. Яким може бути їхній результат, мають вирішити судді, вони своє рішення ще не оприлюднили», — додав Фаді ель Абдалла.

І наголосив, що судді можуть вирішити, що держава дотримувалась вимог щодо співпраці з МКС або ж, що такої співпраці не було і що про це необхідно проінформувати асамблею держав-учасниць. Тоді асамблея може зробити те, що вважає необхідним, аби переконати Монголію співпрацювати та дотримуватись зобов’язань.