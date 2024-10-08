Китай збільшує тарифи на коньяк з ЄС у відповідь на підвищення мит на китайські електромобілі

Китай сьогодні запровадив тимчасові антидемпінгові заходи щодо імпорту коньяку з Європейського Союзу. Це відповідь на підвищення у ЄС ввізних тарифів на електромобілі з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Заходи Китаю вдарять, зокрема, по таких французьких брендах, як Hennessy та Remy Martin.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що розслідування попередньо встановило, що демпінг бренді з ЄС загрожує коньячному сектору Китаю «суттєвою шкодою».

Натякаючи на ширші заходи, Пекін заявив, що антидемпінгове й антисубсидійне розслідування щодо європейської продукції зі свинини триває, він ухвалить «обʼєктивні та справедливі» рішення після його завершення.

У відомстві додали, що розглядають можливість підвищення мит на імпорт транспортних засобів з великими двигунами, що найбільше вдарить по німецьких виробниках. Експорт автомобілів з двигунами обʼємом 2,5 літра і більше до Китаю минулого року сягнув $1,2 мільярда.

Від 11 жовтня європейські імпортери бренді повинні будуть вносити гарантійні депозити від 34,8 до 39% від вартості імпорту. Як і коли імпортери зможуть повернути свої застави — невідомо, Міністерство торгівлі Китаю подробиць не надає.

Пекін націлився на французький коньяк, оскільки Франція підтримала підвищення митних тарифів на китайські електромобілі. Торік на частку Франції припадало 99% китайського імпорту коньяку — поставки сягнули $1,7 мільярда.

Єврокомісія заявила, що навіть після заходів Китаю у відповідь готова продовжувати переговори з ним.

Що передувало

У пʼятницю, 4 жовтня, в Єврокомісії проголосували за підвищення мит на електромобілі китайського виробництва. Це сталося після багатомісячного антидемпінгового розслідування, яке виявило, що виробники електрокарів у Китаї наживаються на несправедливому субсидуванні, яке загрожує економічними збитками європейським виробникам.

Хоча в ЄС стверджують, що продовжать переговори з Китаєм, аби «знайти альтернативне рішення», нові ввізні тарифи, ймовірно, все ж введуть уже з початку листопада, а діятимуть вони пʼять років. Мита сягатимуть 45%.

Міністерство торгівлі Китаю рішуче засудило рішення Єврокомісії, назвавши його «несправедливим і необґрунтованим», і пригрозило контрзаходами. Зокрема, повідомлялося, що цього року Китай розпочав власні розслідування щодо імпорту коньяку, молочних продуктів і свинини з ЄС. Уряд Китаю також обмірковує підвищення імпортних мит на автомобілі з великими бензиновими двигунами, що найбільше вдарить по німецьких виробниках.