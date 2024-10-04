ЄС суттєво підвищить мита на китайські електромобілі

У Єврокомісії проголосували за підвищення мит на електромобілі китайського виробництва. Із 27 країн-членів ЄС десять підтримали пропозицію, пʼять були проти, ще 12 утрималися. Такого результату достатньо для підвищення тарифів.

Про це повідомило Reuters.

Хоча комісія з торговельної політики ЄС стверджує, що продовжить переговори з Китаєм, аби «знайти альтернативне рішення», передбачається, що нові ввізні тарифи введуть уже з початку листопада, а діятимуть вони пʼять років. Мита сягатимуть 45%.

Єврокомісія вирішила різко підняти мита після багатомісячного антидемпінгового розслідування, яке виявило, що виробники електрокарів у Китаї наживаються на несправедливому субсидуванні, яке загрожує економічними збитками виробникам у ЄС.

Серед тих, хто голосував проти підвищення тарифів, була Німеччина — один з лідерів автомобільної промисловості в Європі. На думку Обʼєднання німецької автомобільної промисловості, підвищення мит «зашкодить як європейським споживачам, так і європейським підприємствам». Виконавчий директор компанії BMW Олівер Ціпзе заявив, що ЄС і Китаю необхідно домовлятися, а не розпочинати торгові війни. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС веде курс на «холодну економічну війну» з Китаєм.

Міністерство торгівлі Китаю рішуче засудило рішення Єврокомісії, назвавши його «несправедливим і необґрунтованим», і пригрозило контрзаходами. Зокрема, цього року Китай розпочав власні розслідування щодо імпорту коньяку, молочних продуктів і свинини з ЄС. Європейські виробники стурбовані. Уряд Китаю також обмірковує підвищення імпортних мит на автомобілі з великими бензиновими двигунами, що найбільше вдарить по німецьких виробниках.