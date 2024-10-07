Росія пошкодила цивільне судно із зерном під прапором Сент-Кітс і Невіс у порту на Одещині

У ніч на 6 жовтня російські військові пошкодили цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке стояло завантажене зерном кукурудзи для експорту біля причалу в морському порту «Південний» на Одещині.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Члени екіпажу, 15 громадян Єгипту та Сирії, не постраждали. На судні було близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.

PARESA стало 20-м цивільним судном, яке зазнало ушкоджень через російські атаки.

«Це ніщо інше, як спроби ворога вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку», — наголосив Кулеба.

Утім, український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік ним експортували більш як 73 мільйони тонн вантажів (більш за 2 700 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи).