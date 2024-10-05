Франція отримала від ЄС €120 млн, щоб викорчувати виноградники

Франція, один з найбільших виробників вина у світі, отримала від Євросоюзу €120 мільйонів, щоб викорчувати частину виноградників — глобальний попит на вино падає, а його виробництво торік сягнуло 60-річного мінімуму.

Про це повідомила урядова пресслужба.

Європейська комісія схвалила фінансування викорчовування виноградників в обсязі €4 тисяч за гектар. Тобто Франція планує позбутися 30 тисяч гектарів або 4% від загальної площі виноградників.

У Міністерстві сільського господарства Франції наголошують, що ситуація у виноробному секторі тривожна, адже прогнозований врожай різко знизився через зміну клімату. На галузь також впливає падіння споживання вина і дуже жорстка конкуренція.

Зараз Франція має 789 тисяч гектарів виноградників — це 11% світових.