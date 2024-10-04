«Енергоатом» звільнив топменеджера Скопича, якого раніше затримали на хабарі

«Енергоатом» звільнив директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якого раніше затримали на хабарі в 100 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба «Енергоатому».

Скопича звільнили ще 30 вересня через «суспільний резонанс і порушення вимог компанії у сфері боротьби із корупцією», зазначили в «Енергоатомі».

У компанії стверджують, що оголошена Скопичу підозра жодним чином не повʼязана з його роботою в «Енергоатомі». Натомість в «Енергоатомі» «налагоджено й ефективно працює система боротьби з корупцією та зловживаннями посадовців», а «вся тендерна документація ретельно перевіряється».

Про яку справу йдеться

28 вересня правоохоронці повідомили про затримання посадовця «Енергоатому» на хабарі в 100 тисяч гривень. Інформацію про затримання підтвердила пресслужба «Енергоатому», не вказуючи імені чи посади фігуранта, а журналіст Юрій Ніколов повідомив, що йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича.

За даними слідства, до посадовця «Енергоатому» звернувся представник приватного товариства з проханням допомогти отримати оплату від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу «Енергоатому», за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

Посадовець пообіцяв вирішити питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень. І заявив, що в разі відмови він посприяє, щоб цей договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитися на ці умови.

Чиновника «Енергоатому» затримали на гарячому, коли він отримав хабар. Фігуранту повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Максимальне покарання — вісім років вʼязниці. Скопичу обрали запобіжний захід — застава в мільйон гривень.