Топменеджера «Енергоатому» затримали на хабарі в 100 тисяч грн (оновлено)

Директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатому» Олександра Скопича затримали на хабарі в 100 тисяч гривень.

Інформацію про затримання підтвердила пресслужба «Енергоатому», не вказуючи імені чи посади фігуранта. Журналіст Юрій Ніколов пише, що мова про Скопича.

Згодом про затримання написали Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, до посадовця «Енергоатому» звернувся представник приватного товариства з проханням допомогти отримати оплату від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу «Енергоатому», за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

Посадовець пообіцяв вирішити питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень. І заявив, що в разі відмови він посприяє, щоб цей договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитися на ці умови.

Чиновника «Енергоатому» затримали на гарячому, коли він отримав хабар. Фігуранту повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Максимальне покарання — вісім років вʼязниці.

Скопичу вже обрали запобіжний захід — заставу в розмірі мільйона гривень.