Україна та Чехія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових снарядів

«Українська Бронетехніка» і чеський виробник зброї Czechoslovak Group (CSG) підписали угоду про співпрацю у виробництві 155-мм та інших боєприпасів великого калібру в Україні з наступного року.

Про це повідомила пресслужба CSG.

Очікується, що виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у межах цієї співпраці розпочнеться наступного року.

Відповідно до угоди CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау і допоможе розпочати виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів безпосередньо в Україні.

За планом у 2025 році буде виготовлено 100 тисяч боєприпасів, а у 2026-му річне виробництво перевищить 300 тисяч штук. Вироблятимуть у Чехії та Україні кілька типів боєприпасів великого калібру.

Як Чехія допомагає Україні з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.

Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже постачила Україні 50 тисяч снарядів у межах своєї ініціативи.