Вугледар, збиття російських цілей над Україною та удари вглиб РФ. Головне з розмови Зеленського та Рютте

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели спільну пресконференцію у Києві.

Вони обговорили План перемоги України, ситуацію на полі бою, українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії з сусідами. «Бабель» коротко переказує головне з їхньої розмови.

Відхід військ із Вугледару

Президент Зеленський вперше прокоментував вихід українських підрозділів із Вугледару на Донеччині.

Він каже, що це було правильним кроком, щоб зберегти життя українських військових — для стримування наступу Росії Україні потрібно більше допомоги Заходу.

«Ми достатньо наполегливі на використанні далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все», — сказав він у відповідь на питання, як Україна планує далі стримувати російський наступ у звʼязку з виводом військ з Вугледару.

Президент додав, що пріоритетом для України залишається збереження життя бійців.

Членство в НАТО

Один із пріоритетів України — отримати запрошення до НАТО та стати повноцінним членом Альянсу.

«Україна фокусується на тому, щоби Україну запросили до НАТО. Це дуже важливий крок, але цього складно досягти», — сказав президент Зеленський.

Утім, Зеленський наголосив, що вважає завдання реальним — Україна продовжить працювати над ним. Рютте заявив, що Україна, як «ніколи раніше», близька до НАТО.

Збиття російських цілей союзниками

Зеленський сподівається, що країни НАТО змінять позицію щодо захисту неба України. Він наголосив, що не бачить принципової різниці у питанні захисту повітряного простору Ізраїлю, якому союзники допомагають збивати іранські ракети і дрони, та України.

«Більше рішучості партнерів у нашому регіоні — це те, що потрібно, аби покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів», — наголосив Зеленський.

Генсек НАТО Рютте, відповідаючи на те саме запитання, ухилився від детальної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною. Утім, Зеленський доповнив його короткою фразою: «Союзники не готові [захищати українське небо]», передає кореспондент «Європейської правди».

Удари західною зброєю по Росії

Рішення про надання дозволу Україні бити по РФ західною далекобійною зброєю повинні ухвалювати країни, які передають цю зброю, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

«Це залежить не від мене, а від окремих союзників, їхніх відносин з Україною», — сказав Рютте.

Водночас Рютте закликав не забувати, що Україна бореться в оборонній війні.

«Це означає, що Україна має право на самооборону. Як ми знаємо, є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. А отже, підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть вражати легітимні цілі на території агресора», — наголосив генсек НАТО.

Підтримка України

Марк Рютте став генсеком НАТО 1 жовтня. Приїзд до Києва став його першим офіційним візитом на новій посаді — цим, каже Рютте, він підтвердив пріоритетність України під час його каденції.

«Це було важливо для мене — приїхати в Україну на початку мандата, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу України, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору [у війні]», — сказав Рютте.