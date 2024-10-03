Новий генсек НАТО Марк Рютте приїхав до Києва

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав до Києва.

Він уже провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським — за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

1 жовтня Єнс Столтенберг залишив посаду генерального секретаря НАТО, яку обіймав з 2014 року. Його замінив колишній премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Своїм пріоритетом на посаді Рютте назвав «зберегти НАТО сильним». Ще одним пріоритетом він назвав Україну. Візит до Києва став його першим офіційним візитом на посаді генсека.

