ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Небо-М»

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-М».

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ Збройних сил України успішно атакували російську радіолокаційну систему балістичними ракетами ATACMS. У Генштабі стверджують, що її знищення знизить спроможності російської армії виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні й балістичні цілі. Знищення цієї системи сприятиме ефективному використанню далекобійних крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Радіолокаційна станція «Небо-М» є складним обʼєктом для ураження — вона сканує горизонт у пошуках повітряних обʼєктів. Зараз у Росії залишилося лише 10 таких систем, вартість кожної — понад $100 мільйонів.