ХАМАС взяв відповідальність за теракт у Тель-Авіві

Підтримуване Іраном палестинське угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за теракт, скоєний 1 жовтня в ізраїльському Тель-Авіві. Тоді загинули шестеро людей, ще девʼятеро дістали поранень.

Про це повідомив ХАМАС і заявив, що «благословляє цю героїчну операцію [...] проти сіоністської окупації».

Теракт вчинили двоє чоловіків. Ізраїльські поліцейські їх убили. Один з терористів був озброєний автоматом, інший мав ніж. Вони стріляли в цивільних і завдавали ударів ножем.

Серед поранених була українка. Жінка мала подвійне громадянство, одне з них — українське. Попередньо, її життю нічого не загрожує.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, консул відвідає постраждалу українку сьогодні, 2 жовтня, або завтра, 3 жовтня.