Через теракт у Тель-Авіві 1 жовтня постраждала українка

Через теракт у Тель-Авіві 1 жовтня семеро людей загинули, ще 16 постраждали. Серед поранених є українка.

Про це в ефірі телемарафону заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, одне з них — українське. Про це поліція повідомила сьогодні вранці. Попередньо, її життю нічого не загрожує.

За словами Корнійчука, консул відвідає постраждалу українку сьогодні чи завтра. За його словами, зараз в Ізраїлі залишається близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра набагато більша.

Що передувало

1 жовтня на тлі масованого ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану в районі міста Тель-Авів—Яфо стався теракт. Загинули шестеро людей, ще девʼять поранені.



Теракт вчинили двоє чоловіків. Поліцейські їх убили. Один з терористів був озброєний автоматом, інший мав ніж. Вони стріляли в цивільних і завдавали ударів ножем.



Увечері 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю приблизно 180 балістичних ракет. Більшість з них вдалося збити. У цьому ізраїльським військовим допомогли американські есмінці у східній частині Середземного моря, які знищили кілька ракет. Через атаку постраждали дві людини, минулося без загиблих.