На тлі масованого обстрілу Ізраїлю в Тель-Авіві стався теракт. Є загиблі

На тлі масованого ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану в районі міста Тель-Авів—Яфо стався теракт. Загинули шестеро людей, ще девʼять поранені.

Про це повідомила ізраїльська поліція, передає The Times of Israel.

Теракт вчинили двоє чоловіків. Поліцейські їх убили. Один з терористів був озброєний автоматом, інший мав ніж. Вони стріляли в цивільних і завдавали ударів ножем.

Ізраїльська екстрена медична служба Magen David Adom повідомила, що медики надають допомогу постраждалим. Відомо, що двоє людей дістали важких поранень.

Увечері 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю приблизно 180 балістичних ракет. Більшість з них вдалося збити. У цьому ізраїльським військовим допомогли американські есмінці у східній частині Середземного моря, які знищили кілька ракет. Через атаку постраждали дві людини, минулося без загиблих.