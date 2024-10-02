Населення України до 2051 року налічуватиме 25,2 мільйона людей

Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України прогнозує, що до 2051 року населення України скоротиться до 25,2 мільйона людей. Для мінімізації наслідків цієї кризи Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку країни до 2040 року.

На сайті Кабміну опублікували відповідний документ.

До 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйона людей, а до 2051 року — до 25,2 мільйона. При цих обрахунках Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України врахував війну, низьку народжуваність, міграцію, високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці та інші фактори.

У стратегії зазначають, що пріоритетами для демографічного розвитку в Україні є підтримка сімей, збереження репродуктивного здоров’я, покращення умов праці та підвищення доступності медичних і соціальних послуг. У новій демографічній політиці також йдеться про розбудову прикордонних територій, які межують з Росією та Республікою Білорусь.

У документі також наголошують на поверненні в Україну тих українців, які зараз за кордоном.

Під час Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року чисельність населення України становила 48,5 мільйона людей, на 1 січня 2022 року населення країни оцінювали в 42 мільйони людей, на липень 2024 року — в 35,8 мільйона громадян, з яких 31,1 мільйона громадян жили на неокупованих територіях.