В Україні найвища смертність і найнижча народжуваність у світі

Україна посідає перше місце у світі за рівнем смертності та водночас останнє в рейтингу народжуваності.

Відповідні дані у звіті опублікувало Центральне розвідувальне управління США.

За даним ЦРУ, рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу громадян. У рейтингу народжуваності Україні посідає останнє 228 місце — у країні народжується шість дітей на тисячу людей.

Щодо інших країн, то за смертністю Литва на другому місці з показником 15,02 на тисячу громадян, на третьому — Сербія (14,9). Росія займає девʼяте місце (14). Найменша смертність в арабських країнах. Ідеться про Катар (1,4), Обʼєднані Арабські Емірати (1,7), Кувейт (2,3) і Бахрейн (2,8).

Найвищий рівень народжуваності у світі мають африканські країни, лідирує Нігер — там народжується 46,6 людини на тисячу громадян. У першості країні поступилися Ангола (41,1) та Бенін (40,3).