Ватажку «ДНР» Пушиліну та його соратникам повідомили підозру за депортацію 31 української дитини до пансіонату Путіна

Українські правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям так званої «ДНР», зокрема її ватажку Денису Пушиліну, в причетності до примусової депортації українських дітей до Росії.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії українських дітей звозили до пансіонату «Поляни» у Підмосковʼї, який входить до структури Управління справами президента РФ.

Йдеться про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Серед них — троє дітей з Маріуполя, яких росіяни примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії.

Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 9 неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.

СБУ задокументувала, що вказівку Кремля щодо депортації українських дітей з Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін.

Для цього він підписав «постанову № 84» про виїзд дітей нібито для «оздоровлення» у медустановах та закладах відпочинку на території Росії.

Виконання цієї вказівки гауляйтер доручив своїй «радниці» — Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює «Службу у справах сімʼї та дітей ДНР».

Як зʼясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком — до Москви. Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.

Надалі частину депортованих дітей передали на «виховання» громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової — уповноваженої президента РФ з прав дитини.

СБУ заочно повідомила Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальне покарання — 12 років вʼязниці.