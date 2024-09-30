Суд задовільнив скаргу начштабу «Азову» Кротевича. ДБР порушить справу проти екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля

Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти колишнього командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився начальник штабу 12 бригади спецпризначення «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич.

Про це розповів сам військовий.

Суд скасував попереднє рішення Шевченківського районного суду міста Києва, який відкинув скаргу Кротевича на ДБР через те, що там не порушили справу проти Содоля.

Тепер ДБР не пізніше ніж за добу після отримання нової ухвали суду має почати розслідування недбалого ставлення до військової служби, яка призвела до тяжких наслідків.

Кротевич написав, що був готовиq до чергової відмови суду. За його словами, зараз тривають розслідування «майже по всіх командирах бригад», але «деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії».

Що передувало

23 червня 2024 року начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву в Державне бюро розслідувань на неназваного генерала. Він писав, що той «вбив більше українських військових, ніж будь-який інший російський генерал», тому просить почати розслідування. Згодом виявилось, що йдеться про генерала Юрія Содоля — екскомандувача Обʼєднаних сил і командувача ОСУВ «Хортиця», якого президент звільнив з посади 24 червня.

26 червня газета The Washington Post дізналасz деталі скарги Кротевича. Той звинувачує Содоля в провалі оборони Маріуполя. «Тавр» каже, що Содоль не керував обороною, не провів жодної години в місті і не постачав бригаді «Азов» боєприпаси, але наказував наступати, попри відсутність боєприпасів. Після відмови бійців це робити проти командира «Азову» почали розслідування. Також газета наводить ситуацію, коли один з командирів просив у Содоля подальших інструкцій, але почув у відповідь: «Нам гаплик».

Пізніше Кротевич подав скаргу до суду на Державне бюро розслідувань, оскільки воно не порушило справу проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Начштабу зазначив, що його не викликали як свідка давати свідчення, хоч він і просив про це. Кротевич вважає, що ДБР порушує закон і робить це «максимально зухвало», що схоже на «навмисну бездіяльність».