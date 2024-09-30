Експремʼєр Британії: королева Єлизавета II хворіла на рак кісток

Королева Великої Британії Єлизавета II в останні роки життя мала рак кісток, це і стало причиною її смерті у вересні 2022 року.

Про це написав колишній премʼєр країни Борис Джонсон у своїх мемуарах, передає Politico.

В уривку майбутньої біографічної книги Unleashed (укр. «Звільнений»), яку опублікують наступного місяця, Борис Джонсон сказав, що «знав протягом року чи більше», що королева «має форму раку кісток». Politico пише, що це перший прецедент, коли високопоставлений британський політик говорить про можливу причину смерті монарха країни. Офіційною причиною смерті Єлизавети II у свідоцтві назвали «старість».

Згадуючи останню зустріч з королевою, експремʼєр Великої Британії сказав, що вона «здавалася блідою та більш сутулою, а на руках і зап’ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін’єкцій». Водночас, за його словами, вона була «непорушною» всупереч хворобі та посміхалася. Джонсон пише, що королева «ціле літо знала, що вона йде, але рішуче трималася і виконувала свій останній обов’язок».

Це відкриття є винятково незвичним для британського суспільного життя, пише Politico. Адже інформацію про стан здоровʼя королеви Єлизавети II суворо охороняли.