Єрмак: Українцям представлять план перемоги, але без деяких закритих положень

Українцям представлять для ознайомлення план перемоги, який ініціював президент Володимир Зеленський, але певні положення документа залишаться закритими.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, деякі етапи плану перемоги мають чутливий характер і тому його деталі триматимуть у таємниці, щоб про них не дізнались росіяни.

«Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території», — наголосив керівник ОПУ.

Також він висловив упевненість, що громадяни зрозуміють необхідність приховування певних аспектів плану перемоги.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни. Видання The Times писало, що мова про наступні пункти:

прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в межах членства в НАТО;

продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів;

прохання про «конкретне» сучасне озброєння;

міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Агентство Bloomberg також зазначало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС.