The Insider: Документи вказують на отруєння Навального в колонії

Російського політика Олексія Навального могли отруїти під час його перебування у виправній колонії № 3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ, через що він помер.

Журналісти The Insider отримали доступ до сотень документів, повʼязаних зі смертю Навального. Серед них — дві постанови про відмову в порушенні кримінальної справи.

У ранній версії симптоми Навального в день 16 лютого 2024 року описали так: він відчув біль у животі та ліг на підлогу, після чого почалися блювота й судоми.

У пізнішій і остаточній версії цієї ж постанови даних про біль у животі, блювоту й судоми не було. Утім, в «описі вилучених обʼєктів» є пункти, які вказують, що на експертизу відправили блювотні маси Навального.

Це не збігається з офіційною версією смерті політика — порушення серцевого ритму.

Реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального в лікарні Омська після отруєння в 2020 році, заявив, що наведені в першій версії постанови симптоми навряд чи можна пояснити чимось іншим, ніж отруєнням. На його думку, це могла бути фосфороорганічна речовина (до цього ж класу речовин належить і нервово-паралітична речовина «Новачок», якщо її використовують внутрішньо, а не нашкірно). Із цими висновками погодилися й інші опитані The Insider лікарі.

Дружина політика Юлія Навальна раніше заявляла, що «в останні хвилини перед смертю він скаржився на гострий біль у животі».

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба писала, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув. Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим Путіна.

24 лютого 2024 року тіло Навального віддали його матері Людмилі.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Навальний помер через обрив тромбу, як і казала російська пропаганда й представники Кремля.