Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському військовому арсеналу «Котлубань»

Сили оборони України в ніч на 29 вересня уразили російський військовий арсенал «Котлубань» у Волгоградській області.

Це підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Українські військові завдали удару по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що розташований біля селища Котлубань. Напередодні удару туди, як пише Генштаб, прибув ешелон з іранськими ракетами.

Арсенал щільно прикривали засобами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, але наші підрозділи успішно виконали бойове завдання — зараз там триває пожежа, детонують боєприпаси.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України.

Джерела «Бабеля» в українській розвідці повідомляли, що арсенал атакували 120 ударних дронів-камікадзе українського виробництва, а відстань до цілі становила понад 600 кілометрів.