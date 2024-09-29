Джерела «Бабеля»: Українські дрони уразили арсенал зберігання ракет у Волгоградській області РФ

Вночі 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградської області РФ.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в українській розвідці.

Операцію здійснювали ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ. Внаслідок атаки уразили арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1 розряду. У ГУР кажуть, що це призведе до нестачі боєприпасів у забезпеченні підрозділів російської армії.

Арсенал атакували 120 ударних дронів-камікадзе українського виробництва. Відстань до цілі становила понад 600 кілометрів.

Сьогодні зранку місцеві пабліки писали, що в районі влучання було чутно гучні вибухи, пізніше розпочалася пожежа. Цієї ночі вибухи лунали в різних регіонах Росії — там також фіксували пожежі. Офіційна влада РФ заявляла, що нібито ППО збила 125 дронів.